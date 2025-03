STMicro: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le rachat sur le marché réglementé d'Euronext Paris, au cours de la période allant du 17 mars 2025 au 19 mars 2025, de 153 620 actions ordinaires (équivalant à 0.02% de son capital social émis) au prix d'achat moyen pondéré par action de 23,3732 E et pour un prix global de 3.590.597,89 E.



L'objectif de ces transactions était de satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou d'autres attributions d'actions, aux employés ou aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur ou d'une société associée.



Ces acquisitions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachats d'actions que le groupe franco-italien avait officialisé en juin dernier, est-il rappelé dans le document.



Suite à ce rachat d'actions, la Société détient au total 16 880 132 actions propres, ce qui représente environ 1,9 % du capital social émis de la Société.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 22,535 EUR MIL +1,92%