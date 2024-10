Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: partenariat avec Qualcomm autour de solutions IoT information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et Qualcomm Technologies s'associent pour créer des solutions IoT de nouvelle génération, destinées à la fois aux secteurs industriels et grand public, en intégrant les technologies sans fil de Qualcomm (Wi-Fi/Bluetooth/Thread) aux microcontrôleurs STM32 de STMicro.



Cette collaboration permettra une intégration logicielle fluide, facilitant ainsi une adoption rapide par les développeurs via les canaux de distribution de STMicro.



Les premiers produits, prévus pour le premier trimestre 2025, offriront des modules autonomes optimisés pour la connectivité sans fil, avec une feuille de route qui prévoit l'extension à la connectivité cellulaire pour l'IoT industriel.



Selon STMicro, cette alliance vise à accélérer l'innovation dans l'IoT en proposant des solutions plus performantes et accessibles.





