STMicro et Infineon dopés par des propos de Morgan Stanley

(Zonebourse.com) - STMicroelectronics s'adjuge 2,7% à 59,5 EUR à Paris, tandis qu'Infineon avance de 2,5% à 78,6 EUR à Francfort, profitant tous deux de propos favorables de Morgan Stanley qui, tout en maintenant ses recommandations "surpondérer", relève ses objectifs de cours respectivement de 46 à 74 EUR et de 63 à 91 EUR.
"La reprise conjoncturelle est manifeste, mais les facteurs structurels restent sous-estimés pour Infineon et STMicroelectronics", estime la banque d'affaires américaine dans sa note conjointe sur les deux fabricants européens de semi-conducteurs.
Morgan Stanley explique gagner en confiance au sujet du déploiement des semi-conducteurs de puissance d'Infineon dans les centres de données et de l'exposition de STMicroelectronics aux technologies optiques et aux satellites en orbite basse.
"La reprise conjoncturelle soutient cette tendance, les deux entreprises faisant état de stocks plus faibles, de délais de livraison améliorés et d'une hausse des commandes", souligne en outre l'établissement financier.
Bien qu'Infineon et STMicroelectronics aient enregistré de solides performances depuis le début de l'année ( 100% et 147% respectivement), Morgan Stanley estime que les facteurs structurels restent sous-évalués.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer