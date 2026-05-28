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Puma plombé et Adidas soutenu une note de BofA
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 15:36

Puma recule de 1,7% à 29,3 EUR alors qu'Adidas grappille 0,5% à 166,4 EUR à Francfort, des mouvements reflétant les changements de positions, en sens opposés, de Bank of America (BofA) sur les deux fabricants allemands d'articles de sport.

La banque américaine confirme sa vision du secteur dans son ensemble, à savoir une croissance organique des ventes "au mieux à un seul chiffre moyen" (environ 9% auparavant), qui soutient une dévalorisation à un PE (ratio cours sur BPA) de 15 à 20 fois.

Dans ce contexte, BofA rétrograde son opinion sur Puma de "neutre" à "sous-performance", reconnaissant une transition bien gérée, mais considérant que "la hausse du cours de l'action tient plus que compte d'un retour à des bénéfices maximaux".

Concernant Adidas, l'établissement financier passe au contraire de "sous-performance" à "neutre", mettant en avant, pour le groupe, un ralentissement plus progressif de la croissance organique des ventes, ainsi que des risques concurrentiels plus faibles.

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