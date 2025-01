STMicro: dévisse de -9% vers 21,6E, cassure des 22,9 validée information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:46









(CercleFinance.com) - STMicro qui avait bien résisté lundi (+0,3%) dévisse de -9% vers 21,6E et pulvérise le support des 23,4E testé les 19 décembre et 3 janvier.

Le producteur de 'chips' s'enfonce profondément dans la foulée sous le support des 22,9E (situé -50% par rapport au zénith du 30/12/2023) qui remonte au 20/21 novembre dernier.

C'est un signal baissier majeur et STMicro amorce probablement une glissade vers 19E.









Valeurs associées STMICROELECTRONICS 21,89 EUR MIL -7,91%