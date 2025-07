STMicro: accord pour acquérir les capteurs MEMS de NXP information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - STMicroelectronics fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP pour un prix d'achat allant jusqu'à 950 millions de dollars en numéraire, dont 900 millions initialement et 50 millions sous réserve de la réalisation de jalons techniques.



'Les activités MEMS de ST et NXP sont fortement complémentaires en termes de technologies et de portefeuille de produits, avec une offre produit combinée qui sera bien équilibrée entre les marchés de l'automobile, de l'industriel et grand public', explique-t-il.



L'activité MEMS de NXP a généré un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars au cours de l'année civile 2024, avec des marges brutes et opérationnelles significativement relutives pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.



La transaction, entièrement en numéraire et financée à partir des liquidités existantes, devrait être relutive pour son BPA à partir de sa finalisation, qui est soumise aux conditions habituelles dont des autorisations réglementaires, et attendue au premier semestre 2026.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 22,485 EUR MIL 0,00%