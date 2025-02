STM: une nouvelle famille de circuits de positionnement information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle famille de récepteurs de positionnement par satellite, conçue notamment pour les applications automobiles et industrielles.



Il s'agit de la gamme Teseo VI, qui regroupe des circuit intégrés capables de recevoir des signaux provenant des systèmes de navigation par satellite GNSS.



Dans un communiqué, STM indique qu'il destine tout particulièrement ces nouvelles puces aux technologies de communications automobiles avancées, comme les logiciels d'aide à la conduite (ADAS).



Dans l'industrie, ses circuits de positionnement peuvent être utilisés dans différents métiers, tels que la localisation d'actifs, les robots mobiles pour la livraison à domicile ou la surveillance des cultures dans l'agriculture intelligente.





