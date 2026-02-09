STM renforce sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services

L'illustration montre le logo de STMicroelectronics

STMicroelectronics a annoncé lundi une collaboration ‍stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial ‌pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour fournir des ​solutions en semiconducteurs.

Selon un communiqué ⁠du groupe français, STM fournira des fonctionnalités spécialisées ⁠pour ‍la connectivité à haut débit, ⁠incluant le traitement du signal mixte à haute performance et ​des microcontrôleurs avancés pour la gestion intelligente de l’infrastructure.

STM a ⁠émis des warrants ​au bénéfice d’AWS pour acquérir ​jusqu’à 24,8 ​millions d’actions ordinaires de STM, ​précise le ⁠communiqué.

AWS pourra exercer les warrants en une ou plusieurs opérations sur une période de sept ‌ans à compter de leur date d’émission, à un prix d’exercice initial de 28,38 dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ‌Augustin Turpin)