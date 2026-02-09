Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, soutenues par le bond des marchés asiatiques après la victoire aux législatives du parti de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, avant les chiffres américains de l'emploi et de l'inflation plus tard dans la semaine.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Londres avançait de 0,44%, Paris de 0,36% et Francfort de 0,84%.

Euronext CAC40