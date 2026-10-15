Stilgar Asset Management dévoile son équipe dirigeante

(Zonebourse.com) - Agréée en août dernier, Stilgar Asset Management est une société de gestion indépendante qui place l'intelligence artificielle au coeur de son modèle et privilégie une approche de gestion active. Son premier fonds, Stilgar Global Data, investit dans des entreprises internationales pour lesquelles la donnée constitue un actif stratégique. Pour porter cette ambition, la société s'appuie sur quatre associés fondateurs aux expertises complémentaires, réunis autour de Jacques-Aurélien Marcireau, nommé président.

Jacques-Aurélien Marcireau prend la présidence de Stilgar Asset Management. Il a effectué l'essentiel de sa carrière chez Edmond de Rothschild Asset Management, qu'il a rejoint en 2009 en tant que spécialiste des technologies mondiales. En 2015, il y a lancé la stratégie EDR Big Data, dont les encours atteignaient 3,3 milliards de dollars fin 2025. Co-responsable de la gestion actions depuis 2019, il est titulaire du CFA et diplômé de Sciences Po Lille ainsi que d'un master en économie et analyse financière de l'Université de Lille 2.

Sophie Béric prend les fonctions de directrice générale. Après avoir débuté à l'inspection générale de BNP Paribas, elle a occupé plusieurs postes chez Edmond de Rothschild Asset Management, Idinvest Partners et Eurazeo, notamment dans le marketing, le développement commercial, l'investissement responsable et la gestion de projets. Elle a ensuite rejoint Capza en qualité de directrice de la communication. Elle est diplômée de Sciences Po Bordeaux, de l'IAE de Bordeaux et titulaire d'un MBA de HEC Paris.

Olivier d'Incan rejoint la société en qualité de gérant. Il a commencé sa carrière en 2020 chez Sycomore, comme analyste spécialisé dans les technologies internationales, avant de rejoindre Oddo Asset Management en 2022 en tant que gérant de portefeuille actions mondiales. Depuis 2024, il exerçait des fonctions de gérant spécialisé dans les valeurs technologiques au sein de Crédit Mutuel Asset Management. Il est diplômé de Centrale Lille et de l'EDHEC.

Valérie Guelfi est également nommée gérante. Elle évoluait depuis 2007 chez Edmond de Rothschild Asset Management, où elle intervenait comme analyste et gérante au sein de l'équipe Actions internationales. Après avoir couvert plusieurs secteurs, dont l'industrie, la finance, l'énergie et les matériaux, elle a notamment cogéré des fonds thématiques mondiaux pendant plus de quinze ans aux côtés de Jacques-Aurélien Marcireau. Elle est titulaire d'un master en finance de l'Université Paris-Dauphine.

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