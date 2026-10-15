Drones de combat, IA, leçons de l'opération Vivaldi : le général de Montgros fait le point sur la robotisation de l'armée de terre française

Nommé chef d'état-major de l'armée de terre en remplacement du général Pierre Schill, le général d'armée Jacques de Montgros a présenté les grandes lignes du chantier de modernisation à l'oeuvre au sein des forces armées tricolores.

(illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

"Il va falloir remettre en question quelques grilles de lecture". Lors d'un discours devant un parterre d'officiers, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a listé jeudi 14 octobre ses "priorités" susceptibles de modifier "la nature du combat terrestre" : innovation, usage en masse des drones, de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes.

Si l'effort mis sur la logistique, la défense sol-air ou les frappes à longue portée doit se poursuivre, "aujourd'hui et demain, l'armée de terre va continuer à se structurer, se massifier, passer à l'échelle dans le domaine de l'IA et des systèmes autonomes", a ainsi déclaré le général Jacques de Montgros, en fonction depuis juillet dernier.

"Les équilibres entre l'homme et la machine, les équilibres entre les capacités traditionnelles et les capacités portées par les systèmes autonomes vont évoluer, évoluent déjà (...), a t-il développé. "Aujourd'hui, savoir évaluer vraiment à quel point les systèmes autonomes et l'IA modifient en profondeur le combat terrestre, je ne sais pas le dire (...) Je compte beaucoup sur la masse dont je disposerai en 2027 pour pouvoir en tirer des conclusions un peu fondamentales sur la nature du combat terrestre".

L'exemple grandeur nature de l'opération Vivaldi et "l'ADN" de la guerre d'Ukraine

Illustration des révolutions à l'oeuvre sur le champ de bataille, l'opération "Vivaldi" , menée par les forces ukrainiennes au cours des derniers mois, a été citée en cas d'étude par le général De Montgros. Cette opération militaire a permis aux forces d'Ukraine de reprendre le contrôle de plus de 250km² dans la région stratégique de Lyman, dans l'est du pays, grâce notamment à un recours accru aux robots de combat.

"Les Ukrainiens ont réussi à mettre en place dans la profondeur du dispositif russe des robots de combat qui ont été héliportés par des drones aériens", a t-il résumé. "Ils ont réussi à conserver la liaison, c'est ça qui est important, pour continuer à rendre opératoires ces robots de combat, qui ont effectivement contribué à désorganiser la logistique et le commandement des unités russes. Ca reste non-significatif à l'échelle des 4 ans et demi de la guerre en Ukraine et de l'ensemble des 1.200km de la ligne de front, mais ça a permis de faire un peu bouger les lignes", a t-il poursuivi.

"On est bien là dans une reprise d'ascendant de la part des Ukrainiens, qui est un peu l'ADN de cette guerre : on les voit très agiles et là dedans, assurément, il ont utilisé l'intelligence artificielle pour rendre possible cette combinaison de drones et de robots", a t-il encore ajouté.

Monter en puissance sur la production de drones

Loin des millions de drones utilisés par l'Ukraine et la Russie, l'armée de terre française comptait 4.000 drones en début d'année et 14.000 fin 2026. L'an prochain, le général de Montgros entend disposer de davantage de drones encore et d'une "capacité de production internalisée" de plusieurs dizaines de milliers de drones, a-t-il affirmé.

Une première unité, dite de "drones de contact", composée d'une cinquantaine d'engins est actuellement déployée en Roumanie, une autre doit l'être en novembre en Pologne à l'occasion de l'exercice baptisé Coalitsia mené par la Coalition des volontaires pour l'Ukraine, selon lui. "L'objectif est d'en avoir une quinzaine dans l'armée de terre à l'été 2027", a-t-il confié la veille aux députés de la commission de la Défense. Au sol, l'armée de terre entend disposer à l'été d'une première unité de robots de combat, issue de son projet Pendragon.

"Ce qui permet de maximiser les effets, ce n'est pas tant le porteur, qu'il soit aérien ou terrestre, ou la charge utile qu'on y adjoint, c'est bien l'IA, qui permet par une combinaison ou par un raccourcissement des boucles décisionnelles, d'accélérer ou de maximiser les effets", a-t-il insisté. Le recours accru à l'IA doit s'accompagner d'une réflexion sur les limites à imposer sur l'usage des systèmes autonomes. "Celles-ci devront être jugées à l'aune des normes, des limites que se fixent nos adversaires", selon lui.