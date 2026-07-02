Stifel très positif sur Abivax

Quelques jours après la publication des résultats de la partie 2 de maintenance d'un essai clinique d'Abivax, les analystes de Stifel font le point sur le dossier, sans toutefois revenir en détail sur le lancement d'une offre au public d'American Deposite Share (ADS), qui a permis à la société d'obtenir 920 millions de dollars (807 millions d'euros).

La banque d'investissement estime que l'obefazimod d'Abivax a affiché la meilleure efficacité jamais observée en phase III dans la rectocolite hémorragique (RCH), avec plus de 50% de rémission clinique à la semaine 52 et des taux de rémission endoscopique parmi les meilleurs de l'industrie.

Les analystes ajoutent que ce résultat se compare favorablement à ceux des traitements actuellement approuvés, dont les taux de rémission clinique ajustés du placebo se situent généralement entre 10 et 20%, à l'exception du Rinvoq, qui affiche un bénéfice ajusté du placebo compris entre 21 et 29%. Toutefois, l'utilisation de ce dernier est réservée aux patients en échec d'autres traitements et est assortie d'un avertissement de sécurité renforcé.

L'autre point positif des résultats de la deuxième partie de l'étude de maintenance est qu'ils renforcent encore la thèse d'investissement en réduisant sensiblement le risque lié aux inquiétudes concernant un éventuel risque de cancer associé à l'obefazimod.

Stifel pense que le produit pourrait bénéficier d'une indication large et être utilisé à toutes les étapes de la prise en charge de la RCH, ce qui conduit les analystes à relever leurs estimations du pic de ventes à 4 milliards d'euros, contre 2,5 milliards auparavant.

Pour prendre en compte tous ces éléments, Stifel reste à l'achat du titre Abivax, mais relève sensiblement son objectif de 115 à 175 euros. En outre, la probabilité d'un scénario de rachat est passée de 70 à 80% selon les analystes.