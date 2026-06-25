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Stifel toujours positif sur Lonza
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 11:06

Lonza ( 1,21%, à 534,80 francs suisses) bouge à la Bourse de Zurich, après une note de Stifel dans laquelle la banque d'investissement américaine actualise ses prévisions en amont de la publication du Suisse, programmée le 22 juillet.

Pour la société dédiée au développement et à la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques et biotechnologiques, Stifel table sur une croissance du chiffre d'affaires annuel de 11,3%, à taux de change constants, pour l'activité CDMO. Cette progression s'inscrit dans la fourchette cible de 11 à 12%. La marge d'Ebitda, toujours pour le segment CDMO, est attendue à 32,3%, là aussi en ligne avec l'objectif.

La recommandation est toujours à l'achat avec une cible de cours de 650 CHF.

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533,800 CHF Swiss EBS Stocks +1,02%
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