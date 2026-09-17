Stifel s'emballe pour Abionyx Pharma

Le titre de la société biopharmaceutique bondit de 10,34%, à 1,878 euro, soutenu par une étude de Stifel, qui a initié le suivi de l'action avec une recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 8,50 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 400% par rapport à la clôture de mercredi.

Dans son étude, la banque d'investissement américaine indique que le principal actif d'Abionyx Pharma, le CER-001, offre une exposition à deux opportunités attrayantes. D'une part, le sepsis, un marché des soins intensifs de plusieurs milliards de dollars ne disposant d'aucune thérapie modificatrice de la maladie approuvée. D'autre part, le déficit en LCAT, une maladie orpheline ultra-rare pour laquelle aucun traitement n'est actuellement autorisé.

Pour le CER-001, les analystes parlent même d'un potentiel de multi-blockbuster dans le sepsis.

L'autre atout évoqué est que le financement de 33 millions d'euros réalisé en juin dernier finance la société jusqu'au second semestre 2028, au-delà des points d'inflexion de valeur majeurs.

En guise de conclusion, les analystes pensent que le titre se négocie globalement en ligne avec leur valorisation de la seule opportunité dans le déficit en LCAT, ce qui implique qu'une valeur très limitée est attribuée à l'indication du sepsis, pourtant nettement plus vaste. Ils considèrent donc le profil risque/rendement actuel comme particulièrement attrayant.