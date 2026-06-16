Stifel reste positif sur Abivax avant des résultats d'un essai de maintenance

Abivax s'affiche en légère hausse en milieu de matinée ( 0,41%, à 85,45 euros). Dans une note, Stifel indique avoir assisté à une conférence téléphonique avec la direction, en amont de la publication des résultats de la partie 2 de l'étude de maintenance Abtect, attendus plus tard ce mois-ci, sur l'Obéfazimod chez des personnes atteintes de rectocolite hémorragique modérée à sévère.

Les analystes indiquent que cette publication constitue un catalyseur à court crucial pour le titre. L'objectif de cette conférence était principalement de fournir au marché des points de repère pour l'aider à interpréter les données de tolérance.

Points clés de l'étude de phase III Maintenance Partie 2

Stifel précise qu'elle comporte deux population de patients distinctes, qu'il est important de différencier. Il y a d'abord, le premier groupe qui est composé de personnes qui n'ont pas obtenu de réponse après la phase d'induction initiale de 8 semaines. Le traitement est maintenu chez ces patients afin de déterminer si certains d'entre eux peuvent devenir des répondeurs tardifs.

Il y a ensuite le second groupe, qui comprend des patients ayant initialement répondu dans la partie 1, mais qui ont ensuite rechuté pendant la phase de maintenance. Cette population est cliniquement différente, car elle représente des personnes qui sont biologiquement répondeurs au médicament mais qui peuvent nécessiter une optimisation de la dose ou une exposition plus longue.

Les analystes indiquent également que la partie 2 ne contribue pas au critère d'évaluation principale de l'efficacité, mais se concentre plutôt sur la sécurité et la tolérance. " Les données reflètent une population plus complexe et hétérogène, impliquant une cohorte plus réfractaire, plus lourdement prétraitée et présentant intrinsèquement un risque de base plus élevé d'événements indésirables. Par conséquent, l'interprétation des résultats nécessitera une mise en contexte prudente, d'autant qu'une efficacité plus faible ou des taux d'événements indésirables légèrement plus élevés ne devraient pas être considérés comme inattendus dans cette population" explique Stifel.

En attendant, la recommandation des analystes est à l'achat, avec une cible de 115 euros.