Stifel relève sa recommandation sur Ingersoll Rand à “acheter” en raison de l'amélioration des tendances de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Stifel relève la recommandation sur le fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand IR.N de “conserver” à “acheter”, et relève son objectif de cours de 84 $ à 101 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 21,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage se dit toujours optimiste quant à l’entreprise, car la hausse des commandes à long terme, la croissance des volumes et l’évolution des prix devraient favoriser l’amélioration des marges

** Il précise que les commandes dans la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) ont reculé en raison de retards dans les projets et de la faiblesse du marché au Moyen-Orient, bien que les annonces récentes de projets indiquent une amélioration de la demande malgré les incertitudes persistantes

** Sept des quinze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, huit “conserver”; leur objectif de cours médian est de 94,50 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse de 5,3% depuis le début de l’année