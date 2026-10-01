Stifel relève la recommandation sur Hub Group à « conserver » en raison de l'amélioration de son profil risque/rendement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** La société de courtage Stifel relève la recommandation du prestataire logistique Hub Group HUBG.N de « vendre » à « conserver »

** Le titre HUBG progresse de 2,1 % à 30,2 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage estime que la récente baisse du cours de l’action a amélioré son profil risque/rendement en réduisant le risque de baisse tout en offrant un potentiel de reprise

** Elle souligne l’amélioration du contexte du secteur du fret et estime qu’un quatrième trimestre plus solide que la normale ainsi qu’une reprise plus généralisée du cycle du fret pourraient aider l’entreprise à résoudre ses problèmes de reporting et à revenir à un fonctionnement normal

** Quatre des onze sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et sept la note « conserver »; le cours cible médian est de 39 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 30,6 % depuis le début de l’année