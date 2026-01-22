 Aller au contenu principal
Stifel relève l'objectif de cours de Teledyne ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Stifel relève l'objectif de cours du fabricant de capteurs de détection de cibles Teledyne Technologies TDY.N à 720 $ contre 645 $; réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 15,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TDY sont en hausse de 1,1 % à 628,3 $ dans les échanges du matin ** Mercredi, TDY a battu les estimations des analystes pour les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre, grâce à une forte demande dans son segment de l'électronique pour l'aérospatiale et la défense

** TDY démontre la solidité de son portefeuille alors que les activités commerciales à cycle court montrent enfin des signes positifs de reprise - Stifel

** Le courtier relève les perspectives de bénéfice par action de TDY pour l'exercice 26 à 23,87 $, contre 23,63 $ auparavant

** La médiane des prévisions des 14 courtiers qui couvrent le titre est de 640 $

** TDY a gagné 10% en 2025

