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Stifel réduit sa cible sur EssilorLuxottica, mais reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 11:35

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Stifel a maintenu mardi sa recommandation d'achat sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 euros, déclarant s'attendre à une croissance "résiliente" au 3e trimestre en dépit d'un effet de base moins favorable.

Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études dit s'attendre à ce que le géant de l'optique publie, le 20 octobre prochain, un chiffre d'affaires du 3e trimestre en hausse de 5,7% à taux de change constants, c'est-à-dire dans le haut de l'objectif d'une croissance de l'ordre de 5% envisagée sur la seconde moitié de l'exercice.

Stifel fait valoir que le groupe va devoir faire face à une base de comparaison plus difficile après avoir enregistré une croissance de 11,7% à changes constants au 3e trimestre 2025.

Afin de tenir compte de cet élément et d'un sentiment des consommateurs qui tend à se détériorer en cette rentrée, l'intermédiaire financier indique avoir ramené de 7,5% à 7% sa prévision de croissance organique pour 2026, tout en reconnaissant que le lancement des nouveaux modèles avec Meta constitue une inconnue qui pourrait bien doper ses performances sur la fin de l'année.

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ESSILORLUXOTTICA
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 11:35:00.

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