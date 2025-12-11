Stifel maintient son conseil à l'achat sur Exosens
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 11:11
Exosens a signé un contrat historique de 500 millions d'euros pour la livraison de 200 000 IIT entre 2027 et 2029 (soit une moyenne d'environ 67 000 unités par an).
"Cela représente un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 170 millions d'euros, ce qui offre une forte visibilité sur les revenus du groupe pour les cinq prochaines années" indique l'analyste.
"Cet accord fait suite (1) à la récente indication de Theon selon laquelle elle pourrait s'approvisionner en plus de 400 000 tubes auprès d'Exosens au cours des cinq prochaines années (soit une moyenne d'environ 80 000 unités par an) et (2) à l'annonce par Exosens d'une augmentation de sa capacité de production à environ 150 000 tubes par an, selon notre estimation" souligne Stifel dans son étude du jour.
Selon l'analyste, la capacité d'Exosens pour 2027 est déjà réservée à près de 50 % jusqu'en 2029, uniquement grâce à ce contrat. Ainsi, ces volumes offrent non seulement une visibilité sur les revenus, mais soutiennent également très probablement la capacité d'Exosens à maintenir une rentabilité élevée grâce à des rendements industriels décents.
"Enfin, cette annonce est conforme à nos attentes et confirme nos prévisions actuelles" rajoute Stifel en conclusion.
Valeurs associées
|49,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,66%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/12/2025 à 11:11:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque Schneider Electric a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros d'ici à 2030, le premier en plusieurs années, tout en dévoilant ses objectifs financiers à moyen-terme à l'occasion d'une journée ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne (BCE) a proposé jeudi de modifier la structure des exigences et des coussins de fonds propres des banques afin de simplifier la réglementation mise en place après la crise financière de 2008 sans pour autant alléger le fardeau réglementaire ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,76% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE
-
Le préfet de l'Ariège a annoncé l'abattage jeudi d'un troupeau de plus de 200 vaches après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans cet élevage des Bordes-sur-Arize, autour duquel des agriculteurs ont dressé des barrages pour bloquer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer