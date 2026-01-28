 Aller au contenu principal
Meta rassure les marchés avec des résultats solides et des prévisions de croissance en 2026
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 22:58

Meta a vu son action progresser de plus de 9% en après-Bourse mercredi, portée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des perspectives optimistes pour le début de l'année. Le groupe a enregistré un bénéfice par action de 8,88 dollars au quatrième trimestre 2025, contre 8,23 dollars attendus, pour un chiffre d'affaires de 59,89 milliards, en hausse de 24% sur un an. Pour le premier trimestre 2026, Meta prévoit des revenus compris entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, largement au-dessus du consensus établi à 51,41 milliards. Les utilisateurs actifs quotidiens ont atteint 3,58 milliards, en ligne avec les attentes.

Malgré ces performances, Meta anticipe une forte augmentation de ses dépenses en 2026, comprises entre 162 et 169 milliards de dollars, dont jusqu'à 135 milliards consacrés aux investissements en capital, principalement dans l'intelligence artificielle. Ces montants dépassent nettement les prévisions du marché et reflètent les ambitions du groupe dans les domaines de l'IA avancée, via ses Meta Superintelligence Labs et la structure TBD, renforcée par des talents issus de Scale AI. Le groupe teste actuellement un nouveau modèle d'IA, "Avocado", successeur de Llama, dont la sortie est attendue au premier semestre.

En parallèle, Reality Labs, division autour de la réalité virtuelle (VR) et à l'origine des casques Meta Quest, continue de peser sur les comptes de Meta avec une perte de 6,02 milliards de dollars au quatrième trimestre pour 955 millions de revenus, des chiffres supérieurs aux estimations des analystes. Plus de 1 000 suppressions de postes ont été annoncées début janvier dans cette division, marquant un recentrage vers l'IA et les objets connectés comme les lunettes Ray-Ban Meta. Bien que la croissance du marché de la réalité virtuelle reste lente, Meta assure ne pas abandonner ce segment. Le groupe alerte par ailleurs sur les risques juridiques et réglementaires à venir, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne, pouvant entraîner des pertes financières importantes.

