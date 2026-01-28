Microsoft dépasse les attentes financières mais inquiète sur la croissance du cloud
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 23:08
La division "Intelligent Cloud", moteur stratégique du groupe, a généré 32,91 milliards de dollars ( 29%), mais la croissance d'Azure a ralenti à 39%, contre 40% au trimestre précédent. Bien que conforme aux attentes, ce repli, dans un marché concurrentiel, suscite des doutes sur le potentiel de croissance future. En parallèle, Microsoft a enregistré un bond des prises de commandes commerciales ( 230%) et un carnet de commandes record à 625 milliards de dollars, dont près de la moitié provient d'OpenAI.
Microsoft a également profité d'un gain comptable de 9,97 milliards de dollars lié à la restructuration d'OpenAI, qui a transformé sa branche lucrative en entité à but non lucratif. Cette opération, bien que dilutive, a renforcé les perspectives de collaboration à long terme entre les deux entités. Pour soutenir l'essor de l'intelligence artificielle, le groupe a porté ses dépenses d'investissement à 37,5 milliards de dollars ( 66%), au-delà des attentes, finançant notamment de nouveaux centres de données et des accords avec CoreWeave et Nebius.
Les résultats des autres divisions sont contrastés. Le segment "Productivity and Business Processes" a progressé de 16% à 34,12 milliards de dollars, tandis que "More Personal Computing" a reculé de 3%, à 14,25 milliards, pénalisé par la baisse des revenus Xbox (-5%). Dans un contexte boursier tendu et face à des interrogations sur l'impact de l'IA sur ses logiciels traditionnels, Microsoft devra convaincre les analystes lors de sa conférence prévue dans la nuit.
