Stifel Financial en hausse grâce à des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la banque d'investissement Stifel Financial SF.N en hausse de ~3% à $115,49

** La société dépasse les estimations de revenus et de bénéfices du 3ème trimestre grâce à l'augmentation des revenus de la banque d'investissement, des revenus transactionnels, des revenus de la gestion d'actifs et des revenus nets d'intérêts.

** Les revenus trimestriels ont augmenté de 17,2% à 1,43 milliards de dollars, dépassant les estimations de 1,32 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 1,95 dollars a dépassé les attentes de 1,88 dollars - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a augmenté de ~9% depuis le début de l'année