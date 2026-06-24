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Stifel et Jefferies donnent leur avis sur le dossier Segro
information fournie par AOF 24/06/2026 à 14:33

(Zonebourse.com) - Segro continue d'être entourée à la Bourse de Londres ( 18,46%, à 879 pence) ce mercredi et signe, de loin, la plus forte hausse de l'indice FTSE 100. La société spécialisée dans la détention et la gestion d'entrepôts modernes et de propriétés industrielles a décliné une offre de fusion de l'Américain Prologis.

Le conseil d'administration a refusé à l'unanimité une proposition non sollicitée, formulée entièrement en actions, impliquant un prix de 925 pence par action et qui valorisait la société a 12,6 milliards de livres sterling. Le conseil a estimé que l'offre sous-évaluait considérablement l'entreprise et qu'elle arrivait à un moment opportuniste visant à exploiter le décalage actuel de valorisation entre l'immobilier britannique/européen et les SIIC américaines (société d'investissements immobiliers cotées).

Stifel explique que la logique de Prologis repose sur une forte complémentarité stratégique entre les deux entreprises. Les analystes estiment que, compte tenu de la taille de Prologis (139 milliards de dollars de capitalisation boursière) et des ressources dont la société dispose, une offre améliorée est clairement possible.

Stifel met en avant des synergies évidentes entre les deux en cas de rapprochement. Le conseil d'administration devrait alors examiner l'intérêt supérieur des actionnaires en cas d'offre supérieure, notamment parce que le secteur des SIIC britanniques s'échange avec une décote significative par rapport à l'ANR (actif net réévalué) depuis quelques années.

Stifel est à conserver sur le titre Segro, avec une cible de 740 pence.

Dans une note, Jefferies indique que le conseil d'administration a réaffirmé sa confiance quant à sa capacité à générer une valeur substantielle à moyen terme pour les actionnaires et précise qu'il n'engagera aucune discussion au niveau proposé. En résumé pour Jefferies, Segro "reste fermement positionnée sur une stratégie de défense de son statut d'entreprise indépendante, avec la conviction claire que sa valeur intrinsèque est nettement supérieure au prix proposé".

Jefferies reste à l'achat avec un objectif de 855 pence.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 14:33:00.

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