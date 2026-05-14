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Stifel confirme son conseil sur Theon International, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:56

L'analyste reste à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 40 euros.

Hier, Theon a annoncé un investissement minoritaire de 3 millions de dollars dans Twin Prime, un laboratoire d'IA de pointe basé aux Etats-Unis et spécialisé dans les modèles de défense, ainsi que la création d'une coentreprise à 60/40 en Grèce (contrôlée par Theon) afin d'intégrer des capacités d'IA à l'ensemble de sa gamme de produits.

Réagissant à cette information, Stifel estime ce matin que cette opération doit permettre d'intégrer des capacités d'IA aux systèmes optroniques du groupe et de renforcer la différenciation de ses produits.
La note ajoute que cette stratégie peut soutenir l'expansion du marché adressable et le pouvoir de fixation des prix à long terme.D'après Stifel, l'accord renforce enfin l'exposition de Theon au marché américain de la défense et à l'écosystème d'innovation en IA.

Le titre Theon International progresse de 1,2% ce matin à Amsterdam.

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