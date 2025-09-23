Stifel augmente le PT de Ciena en raison de la stratégie d'IA et du rachat de Nubis

23 septembre - ** Stifel augmente le prix de vente du fabricant d'équipements de réseaux Ciena CIEN.N à 152 $ contre 120 $, et maintient la note "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 9,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** CIEN a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société privée Nubis Communications pour 270 millions de dollars dans le cadre d'une transaction au comptant

** L'acquisition est cohérente avec la stratégie de la société visant à s'assurer une position de leader sur le marché de l'interconnexion des centres de données axé sur l'IA, selon Stifel

** La société de courtage indique que l'entreprise combinée "peut offrir un portefeuille complet répondant à l'ensemble des besoins en matière de connectivité des centres de données"

** 12 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 127,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 64 % depuis le début de l'année