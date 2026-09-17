Stifel abaisse son objectif de cours sur Eutelsat

Stifel réaffirme sa recommandation "conserver" sur Eutelsat, mais avec un objectif de cours abaissé de 2,40 EUR à 2,00 EUR, dans le sillage d'un ajustement de son modèle intégrant les annonces liées à la phase 1 du programme IRIS² ainsi qu'un cycle d'investissement prolongé au-delà de l'horizon précédemment communiqué.
Le broker allemand affirme anticiper pour Eutelsat un chiffre d'affaires de 1,43 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté de 56,5% à horizon 2028-2029, des estimations inférieures aux objectifs de l'opérateur de satellites, qui vise un chiffre d'affaires de 1,5 à 1,7 MdEUR et une marge supérieure à 60%.
"Le seuil de 1,5 MdEUR de chiffre d'affaires sera atteint un an plus tard, tandis que la marge supérieure à 60% ne sera atteinte qu'au cours de 2031-2032, en raison de l'érosion des capacités GEO plus rapide que la montée des capacités LEO, ainsi que de la normalisation progressive de la rentabilité du LEO", pronostique Stifel.
Compte tenu de FCF négatifs pour les six prochaines années, d'un endettement de 4 fois jusqu'au milieu de la décennie à venir, d'une concurrence défavorable face à Starlink et Amazon et d'un potentiel de hausse limité, le couple rendement/risque continue de justifier une recommandation "conserver", selon Stifel.
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