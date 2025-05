STIF : STIF : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2025.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2025

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Saint-Georges-sur-Loire, le 7 mai 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de STIF qui se tiendra le jeudi 22 mai 2025 à 10 heures, au siège social, zone d'activité de la Lande, à Saint Georges sur Loire (49170).

Toutes les informations utiles relatives à cette Assemblée sont régulièrement mises à jour sur le site internet de la Société dans la rubrique dédiée : https://investir.stif.fr/assemblees-generales/ .

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l'Assemblée générale en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance ou en donnant mandat. Les modalités détaillées relatives à l'exercice du droit de vote sont précisées dans l'avis de convocation de l'Assemblée générale.

L'avis de réunion de l'Assemblée générale a été publié au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) le 16 avril 2025 et l'avis de convocation le 5 mai 2025 au JAL (Journal des annonces légales) Ouest France.

Les documents visés à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire au nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer, sans frais, ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité Uptevia ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société, zone d'activité de la Lande, à Saint Georges sur Loire (49170) dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site : https://investir.stif.fr/assemblees-generales/ .

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 22 juillet 2025 (après bourse)

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14