STIF : STIF dépasse ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2025 et change de dimension Chiffre d'affaires proforma 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIF dépasse ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2025

et change de dimension

Chiffre d'affaires proforma [1] 2025 : 104 M€

Chiffre d'affaires consolidé 2025 : 90,5 M€

Saint-Georges-sur-Loire, le 22 janvier 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé réalisé au cours de l'exercice 2025, clôturé au 31 décembre.

(en M€) 2025 2024 Variation Chiffre d'affaires total 90,5 61,2 +47,8%

Un chiffre d'affaires 2025 au-delà des objectifs

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF atteint 90,5 M€ pour l'ensemble de l'exercice 2025, en croissance de + 47,8% par rapport à l'exercice 2024.

Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre dernier qui anticipaient un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 86,6 M€.

En proforma, soit en intégrant sur l'ensemble de l'année les deux croissances externes Stuvex et Boss Products réalisées en 2025, le chiffre d'affaires se serait établi à 104 M€, soit une progression de + 70%.

A périmètre constant, soit hors acquisitions, le chiffre d'affaires du Groupe ressortirait à 76 M€, en hausse de + 24,2%, supérieur à l'objectif de 74,0 M€ dévoilé en octobre dernier.

Cette solide croissance est portée par le segment Explosion Energy (BESS) qui réalise sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires de 41,4 M€ contre 29,3 M€ en 2024, en hausse de + 41,4%. Cette forte augmentation a été générée par une demande toujours très soutenue de la part d'acteurs majeurs du marché des produits et services de stockage d'énergie à l'international avec des volumes d'affaires significatifs signés avec Fluence, Tesla, Sungrow, Wärtsilä, et CATL. Cette activité représente 45,8% du volume d'affaires global.

Les ventes sur le segment Explosion Industrie passive profitent d'une gamme de produits très innovants et en constante évolution, commercialisés sur des zones géographiques à fort potentiel. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de ce segment s'élève à 16,6 M€ contre 10,8 M€ pour 2024, en hausse de + 53,5% sous l'effet conjugué d'une croissance organique toujours très robuste (+ 2,6 M€ et + 23,6%) et de la contribution des activités de BOSS Products sur ce segment à compter de son intégration.

Deux nouveaux segments ont été introduits suite à la consolidation des activités de Stuvex et de l'activité de négoce hors Groupe de Boss Products aux Etats-Unis.

Le segment Explosion Industrie active représenté par les activités de Stuvex affiche un volume d'affaires de 6,8 M€, sur le seul second semestre 2025 (7,5% du chiffre d'affaires global).

Le segment Distribution USA dégage un chiffre d'affaires de 4,4 M€, sur le seul second semestre 2025 (4,8% du chiffre d'affaires global).

Les gammes historiques du Groupe rassemblant les équipements de manutention pour les produits en vrac enregistrent un chiffre d'affaires de 19,6 M€ en 2025 contre 19,4 M€ en 2024 et représentent désormais 21,7% contre 31,7% un an auparavant du chiffre d'affaires global. Sur un marché peu dynamique, le Groupe maintient ses positions favorisées par une large base de clientèle et un savoir-faire reconnu au niveau international sur ce segment.

Ventilation internationale des ventes équilibrée entre les trois continents

Les ventes en Amérique du Nord atteignent 30,5 M€ contre 29,8 M€ un an auparavant. Les ventes de 2024 à Tesla USA avaient été particulièrement élevées en fin d'année en préparation de l'ouverture de leur nouveau site. Au 31 décembre 2025, les ventes sur le territoire nord- américain représentent 34% du chiffre d'affaires global.

L'Europe, hors France, enregistre un chiffre d'affaires de 24,6 M€ contre 14,8 M€ un an auparavant, en progression de plus de 60%, liée principalement à l'intégration de Stuvex en seconde partie d'année. L'Europe compte aujourd'hui pour 27% des ventes globales.

Les ventes de STIF en France représentent 8,4 M€ de chiffre d'affaires vs 8,0 M€ en 2024, soit 9% des ventes au global.

Les ventes en Asie ont été multipliées par 3 d'une année sur l'autre et passent de 7,2 M€ en 2024 à 23,4 M€ en 2025, soutenues par le dynamisme commercial de la division Vigilex Energy et la conquête de volumes d'affaires significatifs auprès d'acteurs majeurs du stockage d'énergie comme Sungrow, Tesla ou CATL.

En avance sur le plan de marche, le groupe STIF consolide son leadership mondial

Le Groupe STIF a présenté en octobre dernier des objectifs d'ores et déjà dépassés, alors que la dynamique commerciale du Groupe s'amplifie avec la montée en puissance des deux récentes acquisitions.

Avec un ancrage solide sur le marché en croissance exponentielle des BESS, une couverture géographique étendue sur les zones à fort potentiel, une offre de produits innovants en phase avec les plus hauts standards de qualité dans le domaine de la sécurité, le Groupe STIF bénéficie de perspectives très favorables pour entamer un nouveau cycle de croissance forte et conforter sa position de leader mondial sur le marché des protections contre les explosions en milieux industriel et énergétique.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2025 : 26 mars 2026

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

[1] Périmètre proforma 2025 : Intégration des sociétés Stuvex et Boss Products au 1 er janvier 2025