Stif: retour vers les sommets, contrat 'majeur' avec Fluence

(CercleFinance.com) - L'action Stif remonte en direction de ses plus hauts absolus mardi à la Bourse de Paris, le spécialiste de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) ayant remporté un contrat 'majeur' avec l'américain Fluence.



Après plusieurs mois de collaboration, le groupe français indique avoir enregistré de premières commandes 'significatives' de la part de Fluence, un acteur majeur des produits et services de stockage d'énergie.



L'accord doit porter sur la livraison de plusieurs milliers de panneaux d'explosion, représentant un marché de plusieurs millions d'euros devant contribuer pour autant à la croissance du chiffre d'affaires en 2025, précise Stif.



Ces panneaux d'explosion seront fabriqués à Suzhou (Chine), site de production du groupe, avant d'être expédiés sur les sites opérationnels de Fluence en Asie du sud-est pour y être intégrés au sein de ses matériels de stockage d'énergie.



Parallèlement, le groupe a décidé de créer une filiale en Corée du Sud, elle aussi spécialisée dans l'activité BESS, afin de développer des relations de proximité avec des acteurs de la trempe de Samsung SDI, LG ou SK-ON.



Suite à ces annonces, le titre gagnait près de 4% mardi matin à la Bourse de Paris pour revenir à proximité de ses records historiques établis le mois dernier dans le sillage de l'annonce d'une envolée de 72% de son chiffre d'affaires en 2024.





