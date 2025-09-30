STIF : Résultats du 1er semestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1 er semestre 2025

Solides performances sur le semestre

Forte progression des principaux indicateurs clés

Chiffre d'affaires : +33% (36,7 M€, révisé à la hausse)

EBITDA : +48% (9,1 M€)

Résultat d'exploitation : +77% (8,4 M€)

Résultat net part du Groupe : +88% (6,4 M€)

Ambitions 2030

Révision à la hausse des objectifs de croissance

Chiffre d'affaires de 200 M€ à horizon 2030 et marge d'EBITDA

supérieure à 20%

Saint-Georges-sur-Loire, le 30 septembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie ce jour les comptes du 1 er semestre, clos au 30 juin 2025 et arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 septembre 2025.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par le commissaire aux comptes.

Le Groupe révise à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes. Il vise désormais un chiffre d'affaires proforma de 200 M€ en 2030 (soit une croissance moyenne de +21,8% par an) et une marge d'EBITDA supérieure à 20 %.

José Burgos, Président Directeur Général déclare : « Positionné sur des marchés à l'international qui affichent des niveaux de croissance solides et durables avec un besoin grandissant de sécurisation des espaces industriels et des BESS face aux risques d'explosion, STIF entend poursuivre l'accélération de son développement dans les années à venir avec une gamme de protections contre les explosions passives et actives innovantes et certifiés qui répondent parfaitement à la demande des grands acteurs de l'industrie et des énergies renouvelables. Les deux récentes acquisitions viennent accompagner notre stratégie de conquête et nous avons pour ambition d'atteindre dès 2030 un volume d'affaires proforma de 200 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 20%. »

Compte de résultat simplifié

(en M€) 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 36,7 27,7 Marge brute globale 24,3 17,9 % du CA 66,2% 64,6% EBITDA 9,1 6,2 % du CA 25,0% 22,1% Résultat d'exploitation 8,4 4,7 Résultat financier (0,4) (0,08) Résultat exceptionnel - 0,06 Impôts sur les résultats (1,1) (1,2) Résultat net des entités intégrées 6,8 3,5 Résultat net part du Groupe 6,4 3,4

Croissance robuste du chiffre d'affaires porté par les activités Explosion

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF s'élève à 36,7 M€ pour le 1 er semestre 2025, en hausse de +33% par rapport au 1 er semestre 2024.

Cette progression reflète la montée en puissance continue des produits à forte valeur ajoutée dédiés à la protection contre les explosions, en particulier le segment des protections appliquées au BESS (Battery Energy Storage System). L'activité Explosion dans son ensemble affiche une hausse de +54,8% d'un semestre sur l'autre pour un total de 25,5 M€, dont 18,1 M€ réalisé dans les BESS (16,5 M€ au 1 er semestre 2024 dont 11,0 M€ de volume d'affaires dans les BESS).

Sur un plan géographique, STIF Asie contribue à hauteur de 33% du chiffre d'affaires Groupe sur le semestre, soit 12,0 M€, en hausse de +442,1% (contre 2,2 M€ au 30 juin 2024 et 8% du volume d'affaires Groupe). Le niveau des ventes enregistré en Asie traduit la montée en puissance de commandes signées en 2024, le développement des ventes de produits BESS à Fluence et Sungrow et le démarrage des ventes à Tesla Chine, qui a ouvert sa nouvelle usine de production de BESS à la fin du 1 er trimestre 2025.

La zone Europe (hors France) a constaté un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en croissance soutenue de 33,7% portée notamment par les volumes d'affaires liés au marché des BESS remportés auprès de Nidec, CEN, Siemens.

En Amérique du Nord, les ventes se sont établies sur ce 1 er semestre à 9,3 M€, passagèrement en retrait par rapport au même semestre 2024 (12,1 M€), sous l'effet d'un déstockage ponctuel observé chez Tesla après des livraisons importantes réalisées à la fin de l'année 2024.

L'ensemble des ventes hors de France représentent au 30 juin 2025 87% du chiffre d'affaires Groupe.

Forte progression de la rentabilité opérationnelle et du résultat net part du Groupe

Au 30 juin 2025, la marge brute s'établit à 66,2% du chiffre d'affaires, en amélioration de 1,6 pt par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

L'EBITDA s'inscrit en hausse de +48% sur le semestre, à 9,1 M€ contre 6,2 M€ un an auparavant, correspondant à une marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires de 25,0% (22,1% au 1 er semestre 2024). Cette performance traduit la qualité du nouveau positionnement du Groupe sur les activités Explosion, avec un mix produits très favorable associé à une maîtrise continue des coûts de production dans un contexte de croissance très soutenue de l'activité.

Le résultat d'exploitation atteint 8,4 M€ sur le 1 er semestre 2025 en hausse de +77% contre 4,7 M€ un an auparavant.

Le résultat financier intègre ce semestre une provision de 0,3 M€ pour perte de change.

Après comptabilisation de la charge d'impôt en léger recul à 1,1 M€, qui souligne la performance des régions moins imposées, et soustraction des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 6,4 M€, en progression de +88% par rapport au 1 er semestre 2024.

Au 30 juin 2025, le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 9,7 M€ contre 16,6 M€ au 31 décembre 2024 suite à la hausse du BFR et au paiement des dividendes. Les capitaux propres part du Groupe s'établissent à 25,3 M€ à la fin du semestre contre 22,5 M€ au 31 décembre 2024.

Ambitions 2030 : révision à la hausse des objectifs de croissance

Caractérisé par un rythme de croissance durablement soutenu lié à la performance des activités Explosion en particulier dans les BESS, et compte tenu des discussions actuelles avec l'ensemble des opérateurs majeurs du marché de la sécurité industrielle et énergétique à l'international, le Groupe envisage l'avenir avec confiance.

L'intégration, réalisée le 1 er juillet 2025, de la société belge StuvEx, acteur européen de premier plan dans les technologies et dispositifs de protections actives contre les explosions en milieu industriel, participera à la croissance forte et rentable du Groupe dès 2025 et au cours des prochains exercices.

En parallèle, l'acquisition au 26 septembre 2025 d'une participation majoritaire dans BOSS PRODUCTS, acteur nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel vient renforcer l'ancrage du Groupe en Amérique du Nord où il détient déjà une unité de production au Texas. Cette nouvelle intégration permettra au Groupe de bénéficier de l'excellente dynamique commerciale du partenaire américain qui contribuera également dès 2025 à la progression des volumes d'activité et de la rentabilité.

Dans ce contexte, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires annuel proforma de l'ordre de 100 M€ à la fin de l'exercice 2025.

STIF confirme également son ambition d'atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires proforma à horizon 2030 associé à un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20%.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés au 30 juin 2025, sera disponible au plus tard le 31 octobre 2025 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documentations financières » sur le site internet de la Société : https://investir.stif.fr/ . »

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

