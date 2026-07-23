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STIF : Publication de bonne facture au S1
information fournie par EuroLand Corporate 23/07/2026 à 11:07
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Publication du CA S1 2026


STIF a publié hier un chiffre d'affaires semestriel de 55,3 M€, en progression de +50,7% y/y, un niveau en ligne avec nos estimations. Retraitée des acquisitions Stuvex et BOSS Products, intégrées au S2 2025, la croissance organique ressort à +10% (et +15% à change constant), le chiffre publié intégrant un effet de change défavorable de -1,5 M€ (-2,7%). Cette performance reste portée par la très bonne tenue de l'activité BESS (+41,4% y/y, à 25,6 M€), mais aussi par le doublement des ventes en Amérique du Nord (+117%), qui matérialise l'intégration réussie de BOSS Products et le redressement des livraisons outre-Atlantique.


Le groupe réitère son objectif 2030 de 200 M€ de CA accompagné d’une marge d’EBITDA supérieure à 20%.



Le BESS toujours très contributeur


Au premier semestre, l’activité est toujours portée par le segment dédié aux BESS, qui a généré un chiffre d’affaires de 25,6 M€, contre 18,1 M€ l’année précédente, soit une croissance de +41,4%. En relatif, la part dans le mix a baissé à 46,4% (vs 49,4% au S1 2025) malgré la croissance, principalement à cause des acquisitions récentes. La performance du segment repose en grande partie sur la demande toujours très importante des acteurs connus du groupe (Tesla, Sungrow, Fluence et CATL). Nous soulignons également le doublement de l'Amérique du Nord, à 20,3 M€ (contre 9,3 M€, 37% du CA total), qui traduit à la fois la contribution de BOSS Products et un net redressement des volumes après l'effet de déstockage observé chez Tesla, un retour à la normale que nous anticipions dans notre note du S1 2025. L'Asie poursuit par ailleurs sur une trajectoire solide, à 15,1 M€ (+25,1%), tirée par les acteurs régionaux du stockage d'énergie.



Perspectives et estimations


STIF a réitéré son objectif d’atteindre 200 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2030. Sur la base du chiffre d’affaires 2025 de 90,5 M€, cet objectif implique un taux de croissance annuel moyen d’environ +17% entre 2025 et 2030. Cette ambition repose notamment sur la montée en puissance des activités liées à la protection des BESS, qui devraient rester le principal moteur de développement du groupe.


Pour l’exercice 2026, STIF prévoit de maintenir une dynamique de croissance soutenue. Le management anticipe au S2 2026 une croissance légèrement supérieure à celle enregistrée au S1, traduisant une accélération séquentielle de l’activité.


Dans ce contexte, nous maintenons notre prévision de chiffre d'affaires 2026 à 116,3 M€ (+28,5%). La trajectoire implicite du S2 de 61,2 M€e, soit +13,4% y/y nous apparaît atteignable au regard de l'acquis organique et de la dynamique BESS toujours bien orientée à l’international.



Recommandation


Suite à ce communiqué, nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours à 72,3€.

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STIF
52,000 EUR Euronext Paris -2,07%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/07/2026 à 11:07:10.

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