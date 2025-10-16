STIF : Nouvelle avancée commerciale dans le domaine des BESS - Signature d'un contrat majeur avec CATL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle avancée commerciale dans le domaine des BESS

Signature d'un contrat majeur avec CATL

leader mondial des batteries et co-leader mondial pour la fourniture

de solutions de stockage d'énergie par batterie

Saint-Georges-sur-Loire, le 16 octobre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce ce jour la signature d'un nouveau contrat avec le groupe chinois CATL pour un volume d'affaires de 5 à 8 M€.

Première commande significative enregistrée auprès de CATL pour la fourniture de panneaux d'explosion nouvelle génération

Cette nouvelle signature marque l'aboutissement d'études réalisées par les équipes R&D de STIF en France en un temps record pour développer un nouveau produit de protection contre les risques d'explosion pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie produits par CATL.

Après la réalisation d'une série de tests d'explosion qui a généré des résultats remarquables sur la résistance du produit et sa parfaite conformité au cahier des charges élaboré en collaboration avec les équipes de CATL pendant plusieurs mois, la production de cette nouvelle génération de panneaux anti-explosion débutera au cours des prochaines semaines dans l'usine STIF Asia, située à Suzhou en Chine. Les premières livraisons sont planifiées pour cette année et se poursuivront sur toute l'année 2026.

Avec une approche focalisée sur les grands comptes, le Groupe STIF construit aujourd'hui une base solide de clientèle de premier plan regroupant les leaders internationaux sur le marché des BESS. Cette nouvelle signature vient alimenter un portefeuille de clients prestigieux qui s'élargit à mesure des conquêtes commerciales réalisées auprès de groupes comme Tesla, Fluence, Sungrow, Wärtsilä …

Calendrier financier 2026

Le groupe STIF publie son calendrier financier pour l'année 2026.

22 janvier 2026 : Chiffre d'affaires annuel 2025

26 mars 2026 : Résultats annuels 2025

22 mai 2026 : Assemblée Générale des Actionnaires

22 juillet 2026 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026

1 er octobre 2026 : Résultats du 1 er semestre 2026

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Toutes les publications interviendront après clôture du marché.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

