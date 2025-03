Stif: le titre bondit, performance 2024 jugée exceptionnelle information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - Stif, un spécialiste de la protection contre les explosions, grimpe de plus de 15% vendredi à la Bourse de Paris après une performance 2024 qualifiée d''exceptionnelle' par les analystes.



Après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel record de 61,2 millions d'euros, en progression de 72%, le groupe a dévoilé hier soir un Ebitda en hausse de 235% à 15,7 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé ainsi qu'un résultat net part du groupe de 9,7 millions d'euros (+384%), largement supérieurs aux attentes d'Euroland.



Dans une note de réaction, la société de Bourse évoque des résultats 'remarquables', illustrant l'accélération du développement industriel et commercial de l'entreprise.



Euroland retient en particulier le dynamisme de l'activité liée au stockage d'énergie par batterie (BESS), qui représente désormais 47,8% du chiffre d'affaires total, et qui s'est imposée comme un vecteur clé de croissance et rentabilité.



'Les ventes ont été stimulées par des contrats solides avec Tesla et Sungrow, ainsi que par le ramp-up de clients stratégiques tels que Nidec, CATL et BYD', fait valoir l'intermédiaire financier.



Suite à cette publication, Euroland réitère sa recommandation à l'achat et rehausse son objectif de cours de 34,2 à 39,1 euros, soit un potentiel haussier de 27,4%.



A la Bourse de Paris, l'action Stif gagnait près de 15% vendredi matin, portant à plus de 320% ses gains sur l'année écoulée.





