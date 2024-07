STIF : Enrichissement de la gamme produits Vigilex avec le lancement commercial du nouveau dispositif de décharge sans flamme VIGIFLAM Vi

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Enrichissement de la gamme produits Vigilex avec le lancement commercial du nouveau dispositif de décharge

sans flamme VIGIFLAM Vi

Saint-Georges-sur-Loire, le 15 juillet 2024 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste mondial de la protection contre les explosions, annonce le lancement de la commercialisation d'un nouveau dispositif VIGIFLAM Vi de décharge sans flamme, qui viendra enrichir la gamme produits Vigilex du Groupe.

Les tests d'explosion nécessaires pour valider l'efficacité du dispositif dans le cadre de la certification ATEX (ATmosphères EXplosibles) ont été réalisés avec succès en Norvège chez GEXCON, centre d'essais d'explosion agréé. Cette réglementation est issue de deux directives européennes (2014/34/UE et 1999/92/CE) et encadre la protection des travailleurs exposés au risque d'atmosphère explosive.

Produit innovant et issu des travaux de Recherche & Développement menés constamment par le Groupe, VIGIFLAM Vi sera certifié dans les prochaines semaines et prochainement breveté à l'international. Plus compact et plus léger que la version précédente, il permettra une installation en milieu industriel plus simple et plus rapide. VIGIFLAM Vi sera fabriqué sur les trois sites de production du Groupe, à la fois en France (siège social), en Chine pour le marché asiatique et au Texas pour le marché nord-américain (ouverture de l'usine STIF en septembre 2024).

En phase avec l'évolution des besoins opérationnels pour plus de sécurité et d'efficacité des dispositifs en place, VIGIFLAM Vi a déjà reçu de nombreuses marques d'intérêt de la part de clients et distributeurs à l'international. Intégré au sein d'une gamme produits déjà largement référencée, VIGIFLAM Vi bénéficiera de la montée en puissance rapide des équipes commerciales et contribuera significativement au chiffre d'affaires du Groupe à moyen terme.

Pour rappel, les ventes de la gamme Vigilex Industry (hors BESS) ont progressé de + 140 % entre 2020 et 2023, représentant une croissance annuelle moyenne de + 34 % sur la période.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

24 juillet 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14