Stif engrange de nouvelles commandes en Asie
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 08:00

Le spécialiste de la protection contre les explosions Stif annonce le gain de nouveaux volumes d'affaires significatifs en Asie auprès de plusieurs acteurs majeurs du stockage d'énergie par batterie (BESS), qui seront pris en charge par son usine de Suzhou en Chine.

Son client historique Tesla a ainsi validé le renouvellement d'un volume d'affaires au niveau mondial avec, pour la zone Asie, une forte accélération liée au déploiement de sa récente megafactory de Shanghai, dédiée à la construction de BESS.

Sungrow a également signé le démarrage de commandes récurrentes "très significatives" pour sa nouvelle unité de production en Thaïlande, et Stif a remporté un 1er contrat portant sur des volumes conséquents avec Trinasolar.

Stif annonce en parallèle avoir reçu la certification ATEX pour son nouveau panneau anti-explosion destiné à l'industrie du BESS, produit présentant la particularité de s'installer non pas sur le toit du BESS comme d'usage mais sur les parois latérales.

"Ce nouveau panneau agit également comme un déflecteur qui dirige les effets de l'explosion vers le ciel et de fait diminue les risques de dommages collatéraux", met en avant la société française.

Valeurs associées

STIF
64,7000 EUR Euronext Paris +3,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

