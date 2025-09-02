 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stif en léger repli après un projet d'acquisition aux USA
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 11:15

(Zonebourse.com) - Le titre Stif perd un peu de terrain mardi en milieu de matinée à la Bourse de Paris après que le groupe français spécialisé dans la protection contre les risques d'explosions a annoncé avoir entamé des discussions en vue d'une acquisition aux Etats-Unis.

Dans un communiqué diffusé hier soir, le groupe indique être entré en négociation exclusive avec Boss Industrial Group afin de racheter 70% du capital de Boss Products, un distributeur de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel.

Sachant que Stif détient déjà 10% du capital de Boss Products depuis le début de l'année 2024, ce projet lui permettrait de porter à 80% sa participation totale.

Avec un effectif de 50 collaborateurs, le groupe texan était déjà le partenaire privilégié de Stif sur le territoire américain depuis 2017 pour la distribution en exclusivité aux Etats-Unis et au Canada de sa gamme 'Vigilex', des produits de protection contre les flammes et les poussières en cas d'explosion.

Son chiffre d'affaires en 2024 s'est élevé à 17,7 millions de dollars et la société rentable, fait valoir Stif.

L'entreprise détient par ailleurs une participation majoritaire dans Boss Products UK, société de distribution sur le marché britannique, faisant aussi partie du projet de transaction.

Le projet d'acquisition serait financé par endettement bancaire et devrait prendre effet dans les prochaines semaines et l'actuelle équipe de direction resterait en place pour diriger les activités commerciales sur la zone Amérique du Nord.

Stif explique que le continent nord-américain représente une zone à très fort potentiel et que cette acquisition ouvrirait de nouvelles perspectives commerciales en lui permettant de profiter de la croissance à deux chiffres de Boss.

Après avoir ouvert en légère hausse, le titre Stif se repliait de 0,4% mardi vers 11h00. Il affiche cependant encore une hausse de plus de 200% cette année.

Valeurs associées

STIF
82,4000 EUR Euronext Paris -0,36%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

