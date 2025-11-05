Steven Madden bondit suite à des prévisions de ventes et de bénéfices supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Steven Madden augmentent d'environ 8 % à 35,42 $ dans les premiers échanges

** La société prévoit pour le quatrième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 27 % et 30 %, supérieure aux estimations des analystes qui tablaient sur environ 20 % – données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre de 41 cents à 46 cents, contre des estimations de 29 cents

** La société annonce cependant un chiffre d'affaires de 667,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux estimations de 696,2 millions de dollars

** Comme prévu, le troisième trimestre a été difficile, en grande partie à cause de l'impact des nouveaux tarifs douaniers sur les biens importés aux États-Unis", déclare le directeur général Edward Rosenfeld

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de près de 18 % depuis le début de l'année