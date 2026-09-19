Steven Kolb, directeur général du conseil américain de la mode, démissionne après un affrontement avec des manifestants lors d'un défilé

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par Ruchika Khanna

Steven Kolb a démissionné vendredi de son poste de directeur du Council of Fashion Designers of America (CFDA), quelques jours après avoir été vivement critiqué pour avoir physiquement retenu des militants des droits des animaux lors d’un défilé de la Fashion Week de New York.

“Après vingt ans à la tête du CFDA, j’ai pris la décision difficile de démissionner de mes fonctions de directeur général et de président”, a déclaré Steven Kolb dans un message publié sur son compte Substack.

Le CFDA, principal organisme professionnel de l’industrie de la mode aux États-Unis et organisateur de la Fashion Week de New York, a annoncé mardi que Steven Kolb était en congé dans l’attente d’un examen approfondi par le conseil d’administration, après que celui-ci eut déclaré prendre un congé volontaire.

Dimanche, Steven Kolb a saisi au moins deux militants qui protestaient contre l’utilisation de laine par la marque COS, filiale de H&M HMb.ST , lors d’un défilé. Il a plaqué une manifestante au sol et lui a couvert la bouche de la main, selon des vidéos visionnées par Reuters et largement diffusées sur Internet.

Steven Kolb a présenté ses excuses lundi, indiquant qu’il comptait rencontrer l’association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), qui avait organisé la manifestation.

“Rien ne justifie de maîtriser physiquement une autre personne”, a-t-il déclaré à ce moment-là. “Les agents de sécurité auraient dû gérer la situation, et j’aurais dû prendre du recul.”

La confrontation physique de Steven Kolb avec les militants a suscité un tollé général. Dimanche, la PETA a déclaré que ses actes “montraient comment les grands noms de la mode recourent à la violence pour faire taire” ceux qui défendent les droits des animaux.

Le conseil d’administration du CFDA, présidé par Thom Browne et composé de créateurs tels que Vera Wang, Ralph Lauren et Michael Kors, a déclaré dans un message publié sur Instagram qu’il respectait la décision de Kolb de démissionner et l’a remercié pour ses années de service.

Le CFDA n’a pas désigné de successeur.