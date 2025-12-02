 Aller au contenu principal
Steven Andrew quitte M&G
information fournie par Agefi Asset Management  02/12/2025 à 08:00

M&G Investments a confirmé que Steven Andrew, gérant chevronné de fonds multi-actifs, prendra sa retraite en mars 2026, rapporte Money Marketing. L’intéressé a passé vingt ans chez M&G et près de quarante ans dans le secteur de l’investissement. Il a joué un rôle central dans le développement de la franchise multi-actifs de 11 milliards de livres sterling de la société et a piloté le fonds M&G Income and Growth Fund pendant quinze ans.

Après son départ à la retraite, les co-gérants Craig Moran et Stefano Amato assumeront les principales responsabilités des stratégies qu’ils co-gèrent actuellement. Craig Moran deviendra gérant principal du fonds M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, tandis que Stefano Amato dirigera les fonds M&G (Lux) Income Allocation et M&G Income and Growth Funds.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

