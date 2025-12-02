Steven Andrew quitte M&G

M&G Investments a confirmé que Steven Andrew, gérant chevronné de fonds multi-actifs, prendra sa retraite en mars 2026, rapporte Money Marketing. L’intéressé a passé vingt ans chez M&G et près de quarante ans dans le secteur de l’investissement. Il a joué un rôle central dans le développement de la franchise multi-actifs de 11 milliards de livres sterling de la société et a piloté le fonds M&G Income and Growth Fund pendant quinze ans.

Après son départ à la retraite, les co-gérants Craig Moran et Stefano Amato assumeront les principales responsabilités des stratégies qu’ils co-gèrent actuellement. Craig Moran deviendra gérant principal du fonds M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, tandis que Stefano Amato dirigera les fonds M&G (Lux) Income Allocation et M&G Income and Growth Funds.

L'Agefi