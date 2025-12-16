Steve McCann, directeur général de Star Entertainment en Australie, quitte ses fonctions avec effet immédiat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos en difficulté Star Entertainment SGR.AX a déclaré mardi que Steve McCann, directeur général et administrateur délégué du groupe, quittera la société avec effet immédiat.

Les actions de Star étaient en hausse de 4,8 % à 0,11 dollar australien à 2329 GMT. M. McCann quittera Star après avoir conduit la société à travers plus de 17 mois de turbulences suite à sa nomination en juillet 2024 , dans le contexte d'une crise financière persistante. À l'époque, M. McCann était censé sortir la société d'une deuxième enquête sur son aptitude à gérer ses activités de casino à Sydney, tout en travaillant avec une nouvelle équipe de direction à la suite d'une série de départs de haut niveau . Dans son rapport sur l'exercice 2025, le conseil d'administration de Star a défendu l'incitation à court terme non conventionnelle de Steve McCann, basée sur des liquidités, comme une mesure temporaire de l'ère de la crise, citant son impact précoce - y compris l'obtention de Bally's BALY.N en tant qu'investisseur stratégique - et a déclaré que la rémunération reviendrait à une structure standard à partir de l'exercice 2027.

Une recherche pour un directeur général permanent sera menée, a ajouté la société, tandis que McCann restera au sein de l'entreprise pour assurer une période de transition concernant les interactions avec le gouvernement et les régulateurs jusqu'au 8 juillet 2026.

"Steve a rejoint The Star à un moment de crise et a contribué à une remise à niveau financière critique de l'entreprise et a fait progresser avec succès notre plan d'assainissement, ce qui a jeté les bases de la réussite future à long terme de The Star", a déclaré le président Bruce Mathieson Jr, qui assumera un rôle élargi en tant que président exécutif. Au début du mois, , Mathieson Jr. a été élu président du Star, consolidant ainsi l'emprise de la famille milliardaire Mathieson sur le casino en difficulté, après que la famille et le groupe de jeu américain Bally's ont converti leurs prêts de sauvetage en capitaux propres. La société américaine contrôle désormais environ 38 % de Star Entertainment, tandis que la famille Mathieson détient une participation de 23 %.