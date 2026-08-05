Steris va investir 600 millions de dollars dans un nouveau pôle de production de produits chimiques en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Steris

STE.N a annoncé mercredi qu'il allait investir 600 millions de dollars dans la construction d'un pôle de production et de distribution en Caroline du Nord, destiné aux produits chimiques utilisés par ses clients des secteurs de la santé et de l'industrie pharmaceutique.

La société prévoit de transférer ses activités actuelles liées aux produits chimiques, situées à Saint-Louis, dans le Missouri, et à Plymouth, dans le Minnesota, vers ce nouveau site une fois le projet achevé.

* Ce nouveau site de 600 000 pieds carrés sera construit à proximité de la région du Research Triangle (Raleigh-Durham) en Caroline du Nord et produira des produits chimiques destinés à la prévention des infections et au contrôle de la contamination.

* Steris prévoit que le site sera opérationnel d’ici deux à trois ans, les activités de distribution devant démarrer avant celles de fabrication .

* Le directeur général, Dan Carestio, a déclaré que cet investissement aiderait Steris à accélérer l’innovation, à augmenter sa capacité de production et à rationaliser son réseau américain de fabrication et de distribution.

* Selon Steris, ce nouveau campus devrait créer environ 335 emplois dans les domaines de la fabrication, de la recherche et du développement, ainsi que de la distribution.

* L’entreprise a indiqué avoir choisi la Caroline du Nord après avoir évalué plusieurs sites, en invoquant l’accès aux talents et aux compétences techniques disponibles dans la région.

* Les programmes de développement économique de l’État de Caroline du Nord, du comté de Lee et de la ville de Sanford soutiennent cet investissement, a-t-elle ajouté.

* En mai, Steris avait prévu pour l’exercice 2027 un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses services de stérilisation malgré des résultats légèrement inférieurs aux estimations concernant le bénéfice ajusté du quatrième trimestre.