Stephens relève l'objectif de cours pour Casey's General Stores

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Stephens relève l'objectif de cours de la chaîne de magasins de proximité Casey's General Stores CASY.O à 600 $ contre 570 $, et maintient sa note "surpondérée"

** Le nouveau PT représente une hausse de 5,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stephens s'attend à ce que les ventes d'aliments préparés, de charcuterie et de boulangerie augmentent de 5,5 % au deuxième trimestre et que les marges en magasin augmentent légèrement en glissement annuel, grâce aux boissons énergisantes et aux friandises

** "Les coûts du fromage pourraient servir de facteur favorable ce trimestre, avec des prix au comptant en baisse de 14% en glissement annuel au cours de la période" - courtage

** Les dépenses d'exploitation de CASY devraient augmenter de 15% en glissement annuel au cours du trimestre, puis ralentir à une croissance à un chiffre moyen au fur et à mesure que l'impact de l'acquisition de Fikes s'estompe

** Neuf des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et cinq comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 592,5 $ - selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 43,1 % depuis le début de l'année