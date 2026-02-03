 Aller au contenu principal
Stephens initie une couverture sur Ovintiv avec 'equal weight' (poids égal)
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Le courtier Stephens initie une couverture sur le producteur de pétrole et de gaz Ovintiv OVV.N avec une note de "poids égal"

** Fixe le PT à 44 $, ce qui implique une hausse de 3,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stephens affirme qu'OVV est un opérateur de premier plan dans les bassins du Midland et de l'Ouest, avec des actifs à faible coût et à haut rendement; la vente prévue d'Anadarko pour ~3,5 milliards de dollars pourrait réduire la dette nette de plus de 65 % cette année

** 19 des 24 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 4 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; le PT médian est de 55 $ - données LSEG

** En 2025, OVV a chuté de 5,8%

Valeurs associées

Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
OVINTIV
42,460 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
66,60 USD Ice Europ +0,44%
Pétrole WTI
62,52 USD Ice Europ +1,02%
