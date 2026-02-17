Stephen Colbert, animateur de CBS, affirme que la chaîne a interdit la diffusion d'une interview avec un candidat du Texas au Sénat américain

La décision de retirer l'interview fait suite à l'enquête de la FCC sur l'interview d'un candidat d'ABC

La FCC a déclaré en janvier qu'elle appliquerait les règles d'égalité de temps de parole pour les talk-shows de fin de soirée et de matinée

Un commissaire démocrate de la FCC qualifie la décision de ne pas diffuser l'interview de "censure"

par David Shepardson

L'animateur de l'émission de fin de soirée de CBS, Stephen Colbert, a déclaré lundi que les avocats de la chaîne lui avaient interdit de diffuser une interview du représentant démocrate de l'État du Texas, James Talarico, qui se présente à l'investiture de son parti pour le Sénat américain.

"L'administration de Donald Trump veut faire taire tous ceux qui disent du mal de Trump à la télévision, parce que tout ce que fait Trump, c'est regarder la télévision", a déclaré M. Colbert lors de l'émission "The Late Show" diffusée lundi.

La FCC, dirigée par les républicains, a déclaré le mois dernier que les talk-shows télévisés de jour et de fin de soirée n'étaient plus considérés comme des programmes d'information "de bonne foi" exemptés des règles d'égalité de temps de parole qui les obligent à accorder du temps d'antenne aux points de vue des candidats opposés.

Colbert a critiqué le président de la FCC, Brendan Carr, et les avocats de la chaîne, affirmant qu'ils appliquaient unilatéralement la directive de Carr pour des "raisons purement financières".

Ces propos ont fait écho à l'explication fournie par Paramount lorsqu'elle a annoncé en juillet que l'émission de Colbert ne serait plus diffusée en mai, alors qu'elle cherchait à obtenir l'approbation de la Commission fédérale des communications pour sa fusion avec Skydance Media, d'une valeur de 8,4 milliards de dollars.

Reuters et d'autres médias ont rapporté au début du mois que la FCC a ouvert une enquête pour déterminer si l'émission de jour "The View" d'ABC avait violé les règles d'égalité de temps de parole pour les interviews de candidats politiques après une apparition de M. Talarico. Le président Donald Trump a poussé à plusieurs reprises M. Carr à prendre des mesures contre les radiodiffuseurs américains et a critiqué les réseaux pour ce qu'il considère comme une couverture unilatérale. M. Colbert a publié l'interview sur la page YouTube de l'émission, où elle a été visionnée environ 2 millions de fois à 15 heures, heure de l'Est et des millions de vues supplémentaires sur d'autres plateformes. CBS a déclaré dans un communiqué que la décision faisait suite à "des conseils juridiques selon lesquels l'émission pourrait déclencher la règle du temps égal de la FCC pour deux autres candidats, dont la députée Jasmine Crockett, et a présenté des options sur la manière dont le temps égal pour les autres candidats pourrait être respecté".

CBS a ajouté que l'émission "a décidé de présenter l'interview sur sa chaîne YouTube avec une promotion à l'antenne plutôt que d'offrir potentiellement les options d'égalité de temps de parole".

UN PAYSAGE CHANGEANT POUR LES TALK-SHOWS

Jusqu'en janvier, les talk-shows étaient considérés comme pouvant bénéficier de l'exemption au titre de l'égalité des chances en tant que véritables interviews d'actualité, depuis que le bureau des médias de la FCC avait accordé une exemption à la partie "interview" du "Tonight Show" de Jay Leno en 2006.

Les chaînes se sont appuyées sur cette décision comme un précédent pour les récentes interviews de candidats politiques.

Carr, Paramount Skydance et CBS n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les remarques de Colbert. La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Anna Gomez, membre démocrate de la FCC, a critiqué la décision de CBS de ne pas diffuser l'interview, la qualifiant de censure. Elle a déclaré que la FCC n'avait pas le pouvoir légal de faire pression sur les radiodiffuseurs à des fins politiques et que CBS avait le droit de diffuser l'interview en toute liberté d'expression.

"Il s'agit là d'un nouvel exemple troublant de capitulation des entreprises face à la campagne générale de l'administration visant à censurer et à contrôler la liberté d'expression", a déclaré Mme Gomez. "Ce n'est un secret pour personne que Paramount, la société mère de CBS, est confrontée à des questions de réglementation devant le gouvernement, mais les intérêts des entreprises ne peuvent justifier le refus de diffuser des contenus dignes d'intérêt." Paramount Skydance cherche à racheter Warner Bros Discovery .

M. Carr a essuyé des critiques bipartites après avoir fait pression sur les radiodiffuseurs pour qu'ils retirent de l'antenne l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel en septembre, les avertissant qu'ils risquaient des amendes ou la perte de leurs licences, et il a déclaré qu'il était "temps pour eux d'agir".

Deux grands radiodiffuseurs ont déclaré qu'ils retireraient Kimmel de l'antenne et Disney a brièvement suspendu Kimmel avant de rétablir l'émission. En décembre, la sénatrice démocrate du Wisconsin, Tammy Baldwin, a déclaré à M. Carr: "Vous avez utilisé votre position au sein du gouvernement fédéral pour retirer Jimmy Kimmel de l'antenne, dans une tentative évidente d'entraver la liberté d'expression".