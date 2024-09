Stéphane Séjourné nommé à la stratégie industrielle

(AOF) - La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la nomination de Stéphane Séjourné en tant que vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle. Il sera également responsable du portefeuille de l'industrie, des PME et du Marché unique. Stéphane Séjourné " guidera le travail pour mettre en place les conditions pour que nos entreprises prospèrent – de l'investissement et de l'innovation à la stabilité économique, au commerce et à la sécurité économique " a déclaré la présidente.

Stéphane Séjourné était auparavant ministre démissionnaire des Affaires étrangères.