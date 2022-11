Stéphane ORIA, Président fondateur du Groupe Etablissements ORIA et Président Directeur Général d’UNITI, sélectionné dans le palmarès 2022 des 100 qui font la ville !

A l’occasion du 22ème Forum des Projets Urbains clôturé ce lundi 14 novembre, Traits urbains, magazine de référence de l’immobilier et de la ville, a publié l’édition 2022 des « 100 qui font la ville » qui regroupe des personnalités parmi les architectes, urbanistes, élus locaux, aménageurs et promoteurs sélectionnées par la rédaction d’Innovapresse pour leur investissement dans la transformation de la ville.

Stéphane ORIA, Président et actionnaire unique du Groupe Etablissements ORIA, fondé en 2012 et spécialisé dans la construction et l’exploitation de logements résidentiels abordables, fait son entrée dans ce nouveau palmarès 2022, concrétisant ainsi près de 20 années d’expérience et d’investissement dans les domaines de l’immobilier.