Stéphane Beauzac nommé Directeur Commercial Gestion de Fortune Paris

(Zonebourse.com) - Indosuez Wealth Management annonce la nomination de Stéphane Beauzac au poste de Directeur Commercial Gestion de Fortune Paris, effective depuis le 1er octobre 2026. Il rejoint à cette occasion le Comité de Direction Générale de la Business Unit France.

Dans ses nouvelles fonctions, Stéphane Beauzac aura pour mission d'accompagner les équipes parisiennes et de soutenir le développement commercial des activités de Gestion de Fortune.

Agé de 52 ans et diplômé en Banque, Finance et Assurances, Stéphane Beauzac débute sa carrière au sein du Groupe BPCE en 1994. Il rejoint la Banque de Gestion Privée Indosuez en 2000, où il occupe successivement plusieurs fonctions dans le développement commercial, le marketing et le management d'équipes.

Nommé Directeur Régional Midi-Pyrénées en 2019, il a plus récemment piloté la création de la Direction Régionale Grand Sud-Ouest. Cette nouvelle organisation a permis de réunir les équipes de Bordeaux et de Toulouse au sein d'une même direction.

Stéphane Beauzac succède à Isabelle Mermillod, qui poursuit son parcours au sein d'Indosuez en qualité de Directrice du département Offres et Marketing France.

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