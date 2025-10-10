Stellantis-Volumes de véhicules livrés +13% au T3

Stellantis a fait état vendredi d'une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million d'unités selon des chiffres préliminaires.

Le terme "facturations" désigne le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement aux clients particuliers et aux flottes.

Le constructeur automobile né de la fusion etre PSA et FCA publiera ses chiffres de livraisons définitifs et son chiffre d'affaires du trimestre écoulé le 30 octobre prochain.

