 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,38
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis-Volumes de véhicules livrés +13% au T3
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 08:11

Stellantis a fait état vendredi d'une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million d'unités selon des chiffres préliminaires.

Le terme "facturations" désigne le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement aux clients particuliers et aux flottes.

Le constructeur automobile né de la fusion etre PSA et FCA publiera ses chiffres de livraisons définitifs et son chiffre d'affaires du trimestre écoulé le 30 octobre prochain.

(Rédigé par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

STELLANTIS
9,355 EUR MIL +1,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:19

    Bientôt le site de Poissy ne fabriquera plus de voitures. Bravo en 40 ans tout aura été bradé. Donc vive les voitures japonaises faite en france !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank