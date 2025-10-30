Stellantis-Viser 6-8% de marge opérationnelle courante est raisonnable à moyen-long terme-DG

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a déclaré jeudi lors d'une conférence post-résultats du troisième trimestre :
* UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 6-8% EST UN OBJECTIF RAISONNABLE POUR CETTE ENTREPRISE POUR LE MOYEN-LONG TERME-DG
(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)
