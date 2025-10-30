 Aller au contenu principal
Stellantis-Viser 6-8% de marge opérationnelle courante est raisonnable à moyen-long terme-DG
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:12

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a déclaré jeudi lors d'une conférence post-résultats du troisième trimestre :

* UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 6-8% EST UN OBJECTIF RAISONNABLE POUR CETTE ENTREPRISE POUR LE MOYEN-LONG TERME-DG

Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

