information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 14:12

Stellantis-Viser 6-8% de marge opérationnelle courante est raisonnable à moyen-long terme-DG

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a déclaré jeudi lors d'une conférence post-résultats du troisième trimestre :

* UNE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 6-8% EST UN OBJECTIF RAISONNABLE POUR CETTE ENTREPRISE POUR LE MOYEN-LONG TERME-DG

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)